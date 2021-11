Moderates Erdbeben in Mexico

Baku, 23. November, AZERTAC

In der Nähe von Catarina (Ensenada, Baja California) in Mexiko hat es moderates Erdbeben gegeben, wie Mexikos nationaler seismologischer Dienst (SSN) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in Mexiko gilt, ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 23. November 2021, abends um 20:37 Lokalzeit in einer geringen Tiefe von 10 km unter dem Epizentrum.

Auch das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ) meldete das Erdbeben und gab abweichend eine Stärke von 4.3 an. Eine dritte Agentur, das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), gab die Stärke des Bebens als 4.3 an.

Über Verletzte oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt.