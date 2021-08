Moderates Erdbeben in Mexiko

Baku, 27. August, AZERTAC

Es gab ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.3 in der Nähe von Guayaquil (Ensenada Municipality, Baja California) in Mexiko, wie Mexikos nationaler seismologischer Dienst (SSN) berichtete. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Freitag, dem 27. August 2021, in den frühen Morgenstunden um 02:01 Lokalzeit in einer geringen Tiefe von 18 km unter dem Epizentrum.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab ebenfalls eine Stärke von 4.3 an.

In einigen Orten in der Nähe des Epizentrums war das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar.