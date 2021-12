Moderates Erdbeben in Mexiko

Baku, 6. Dezember, AZERTAC

In Mexiko bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.9. Laut Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam (GFZ) ereignete sich das Beben am Sonntag, dem 5. Dezember 2021, früh abends um 18:20 Lokalzeit 45 km nordwestlich von der Stadt Salina Cruz (Oaxaca) in einer Tiefe von 10 km.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben und gab abweichend eine Stärke von 5.0 an.