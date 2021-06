Moderates Erdbeben in Papua-Neuguinea

Baku, 8. Juni, AZERTAC

In Papua-Neuguinea hat es heute ein Erdbeben mit einer Stärke von 5.6 gegeben. Das Beben ereignete sich am Dienstag, dem 8. Juni 2021, abends um 20:56 Lokalzeit 132 km nordöstlich von der Stadt Kimbe (Talasea District, West New Britain Province) in einer Tiefe von 149 km, wie das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ) mitteilte.

Auch Frankreichs nationales seismisches Netzwerk (RéNaSS) meldete das Erdbeben und gab abweichend eine Stärke von 5.5 an. Andere Quellen zum gleichen Beben sind u.a. das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) (Stärke 5.6) und Indonesiens staatliche Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) (Stärke 5.4).