Moldauische Premierministerin besucht Aserbaidschan

Chişinău, 7. Oktober, AZERTAC

Am 10. und 11. Oktober wird die Premierministerin der Republik Moldau, Natalia Gavrilița, Aserbaidschan einen offiziellen Besuch abstatten.

Natalia Gavrilița wird an einer Reihe von offiziellen Treffen in Aserbaidschan sowie am Unternehmerforum teilnehmen, das mit Teilnahme von Geschäftsleuten aus beiden Ländern stattfinden wird.

Im Rahmen von Treffen werden die Themen wie Investitionen, Stärkung der Zusammenarbeit im Energiebereich, Möglichkeiten des Imports von Erdgas aus Aserbaidschan erörtert werden.

Hier sei erwähnt, dass derzeit etwa 50 Abkommen zwischen Moldawien und Aserbaidschan über die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen bestehen.