Moldaus Parlamentssprecher: Aserbaidschan spielt wichtige Rolle bei Energiesicherheit Europas

Chisinau, 14. November, AZERTAC

Aserbaidschan spielt eine wichtige Rolle bei der Energiesicherheit der Region und Europas.

Das sagte Moldaus Parlamentssprecher, Igor Grosu, in seinem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AZERTAC.

Nach seinen Worten werden derzeit mit Aserbaidschan über die Energieversorgung der Republik Moldau verhandelt. Die zuständigen Institutionen der beiden Länder arbeiten in dieser Richtung eng zusammen, fügte er hinzu.

“Seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges ist die Republik Moldau mit Problemen mit Energieversorgung konfrontiert. Wir haben sofort begonnen, dieses Problem zu lösen. Aserbaidschan hat der Moldau dabei geholfen geholfen“, fügte der Parlamentssprecher hinzu.

“Es bestehen historische Beziehungen zwischen den aserbaidschanischen und moldauischen Völkern. Die Präsidenten der beiden Länder tragen ihren gewissen Beitrag zur Entwicklung dieser Beziehungen bei“, sagte Grosu.

Igor Grosu äußerte sich loben über die Aktivitäten der aserbaidschanischen Diaspora in der Moldau an und sagte: “Die aserbaidschanische Diaspora hat sehr große Verdienste um die Entwicklung der Wirtschaft des Landes. Die hier in der Moldau lebenden Aserbaidschaner sind in die moldauische Gesellschaft integriert. Ihre Bemühungen sind anerkennenswert“, so Igor Grosu.