Momentan sind in Aserbaidschan 350 Corona-Intensivpatienten 

Baku, 5. Juli, AZERTAC

Am Samstag wurden in Aserbaidschan 6846 Tests durchgeführt, um neue Coronavirus-Fälle nachzuweisen.

Landesweit wurden bisher 509.811 Corona-Tests durchgeführt.

Aserbaidschan behandelt derzeit 8269 aktive Corona-Kranke.

342 von denen befinden sich auf der Intensivstation. 61 weitere Patienten werden künstlich beatmet.

Am Samstag wurden in Aserbaidschan 534 neue Infektionsfälle nachgewiesen, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 19.801 erhöht. 471 Patienten wurden als genesen eingestuft. 6 weitere Patienten verstarben leider am Samstag an Covid-19. Bislang wurden in Aserbaidschan 11.291 Corona-Kranke als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.