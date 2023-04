Momente aus dem Leben, das ganz dem Dienst am Volk gewidmet wurde: 1990

Baku, 15. April, AZERTAC

Der Geburtstag von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev jährt sich am 10. Mai des laufenden Jahres zum hundertsten Male.

AZERTAC präsentiert die wichtigsten Momente aus dem Leben von großem Leader Heydar Aliyev, das ganz dem Dienst an seinem Volk gewidmet wurde, in chronologischer Abfolge.

21. Januar. Der große Führer Heydar Aliyev traf am 20. Januar im Büro der ständigen Vertretung Aserbaidschans in Moskau ein und gab eine Erklärung zu den Gräueltaten der sowjetischen Armee ab, die am 20. Januar in Baku verübt wurden.

4. Februar. Die Zeitung „Prawda“ veröffentlichte einen Artikel über Heydar Aliyev, seine politische Verfolgung hat begonnen.

9. Februar. Er gab dem russischen Fernsehmoderator Andrei Karaulov und dem Moskauer Korrespondenten der Zeitung „Washington Post“, David Remnick ein Interview.

Juni. Sein Interview mit der Journalistin Elmira Ahmadova in Moskau wurde in der 6. Ausgabe des Magazins „Ulduz“ veröffentlicht.

20. Juli. Er kehrte von Moskau nach Baku zurück.

22. Juli. Er besuchte Nachitschewan und traf die Einwohner auf dem Stadtplatz.

21. August. Das Präsidium des Obersten Sowjets der ehemaligen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik Nachitschewan verabschiedete eine Resolution über die Staatsbürgerschaft von Heydar Aliyev.

25. August. Die Zeitung „Respublika“ veröffentlichte ein Interview mit Heydar Aliyev.

26. September. Die Zeitung „Sowjetgeorgien“ veröffentlichte ein Interview mit ihm.

30. September. Er wurde zum Mitglied des Obersten Sowjets der Aserbaidschanischen SSR und des Obersten Sowjets von Nachitschewan aus Nachitschewan gewählt.

17. November. Die 12. Einberufung der 1. Sitzung des Obersten Sowjets der ASSR Nachitschewan unter dem Vorsitz von Heydar Aliyev hat begonnen. Die Beschlüsse über die „Namensänderung der ASSR Nachitschewan“, über das „Oberste Staatsorgan der AR Nachitschewan“, über die „Staatssymbole der Autonomen Republik Nachitschewan“ wurden angenommen.

20. November. Er hielt eine Rede bei der Sitzung der Obersten Versammlung der AR Nachitschewan.

21. November. Der Oberste Sowjet der Autonomen Republik Nachitschewan faßte einen Beschluß scheidung über die „Bereitstellung einer politischen Bewertung der Ereignisse in Baku im Januar 1990“.

24. und 29. November. Er hielt eine Rede bei der Sitzung des Obersten Sowjets der Autonomen Republik Nachitschewan.

Х Х Х

Am 29. September unterzeichnete der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ein Dekret zur Erklärung des Jahres 2023 zum ”Jahr des Heydar Aliyev“ in Aserbaidschan.