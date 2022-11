Momente im Leben, das dem Volk gewidmet wurde: 1971

Baku, 12. November, AZERTAC

Anlässlich des 100. Jahrestages von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes, dem Gründer des modernen unabhängigen Aserbaidschan, einem herausragenden Politiker und Staatsmann, Heydar Aliyev, präsentiert AZERTAC die wichtigsten Momente im Leben von großem Leader in chronologischer Abfolge.

19. Januar. Heydar Aliyev, der erste Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans, weihte eine Porzellanfabrik in der zweitgrößten aserbaidschanischen Stadt Ganja ein.

5. Februar. Er hielt eine Rede bei der Konferenz des Parteikomitees der Stadt Baku.

10.-12. März. Er hielt eine Eröffnungs- und Schlussrede auf der XXVIII. Tagung der Kommunistischen Partei Aserbaidschans.

19. März. Er nahm an einem feierlichen Treffen zum 50. Jahrestag der aserbaidschanischen Telegrafenagentur (jetzt AZERTAC) in der Aserbaidschanischen Staatsphilharmonie namens Muslim Magomaev teil.

1. April. Er hielt eine Rede auf dem 24. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.

3. Juni. Er hielt eine Rede auf dem Kongress der aserbaidschanischen Schriftsteller.

20. Juni. Er nahm an der Eröffnungsveranstaltung einer Höheren Internatsschule Jamschid Nakhtschiwanski in Baku teil.

26. Juni. Heydar Aliyev besucht die Neft Daschlari (Ölsteine) in Begleitung einer Staatsdelegation.

27. Juni. Er besuchte die Stadt Sumgayit begleitet von einer Staatsdelegation.

5. Juli. Er nahm an einem feierlichen Treffen zum 50. Jahrestag des Aserbaidschanischen Öl- und Chemieinstituts teil.

16. Juli. Er hielt eine Rede beim Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans.

27. Juli. Er nahm an der Veranstaltung zur Eröffnung des Agstafatschay-Stausees teil.

20. Oktober. Auf der wissenschaftlichen Konferenz in Baku hielt er eine Einführungsrede.

29. Oktober. Er hielt eine Rede beim Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans.

3. Dezember. Er hielt eine Rede beim feierlichen Treffen zum 100. Jahrestag der aserbaidschanischen Ölraffinerieindustrie.

Ab 1971 nahm Heydar Aliyev an allen Generalversammlungen der aserbaidschanischen Schriftsteller teil. In seinen ausführlichen Reden äußerte er wertvolle Meinungen über die Aufgaben der Organisation, den Platz und die Rolle der Literatur im Schicksal des aserbaidschanischen Volkes und Staates und forderte die Schriftsteller auf, sich aktiv am Leben unserer Republik zu beteiligen.

Zu dieser Zeit legte der große Leader großen Wert auch auf die Vorbereitung der aserbaidschanischen Jugend auf die Armee und ihre militärische Ausbildung. Für diesen Zweck wurde im Jahr 1971 auf seine Initiative eine Offizierschule namens Jamschid Nakhtschiwanski gegründet. Hunderte von aserbaidschanischen Jugendlichen begannen, an dieser Militärschule zu studieren.

Die Ölindustrie nahm in der Entwicklungsstrategie von Heydar Aliyev einen besonderen Platz ein. Der große Leader schätzte die Arbeit der Menschen, die auf der Bohrinsel “Neft Daschlari“ arbeiten und leben, hoch ein und betonte wiederholt, dass sie wirklich einen großen Respekt verdienen. Er sagte dies bei seinem Besuch in Neft Daschlari bei seiner Rede am 26. Juni.

Neft Daschlari ist eine ca. 200 km von der aserbaidschanischen Küste entfernt gelegene Erdölstadt mitten im Kaspischen Meer. Auf diesem künstlichen Konstrukt aus Stahl und Beton leben und arbeiten Menschen. Die Insel ist zwischen 80 und 120 m über dem Meeresboden gebaut. Hier wird seit 1949 Erdöl aus dem Meeresboden gefördert. Neft Daschlari war einst das Kennzeichen für eine prosperierende Erdölförderung auf dem Kaspischen Schelf.