Momente im Leben von großem Leader Heydar Aliyev, das dem Volk gewidmet wurde: 1972

Baku, 14. November, AZERTAC

Anlässlich des 100. Jahrestages von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes, Heydar Aliyev, präsentiert AZERTAC die wichtigsten Momente im Leben von großem Leader, das dem Volk gewidmet wurde, in chronologischer Abfolge.

9. Februar. Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans, Heydar Aliyev, sprach am feierlichen Abend, der dem 50. Jahrestag des russischen Schauspielhauses gewidmet worden ist.

7. April. Er hielt eine Rede bei der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans.

19. April. Heydar Aliyev hielt eine Rede bei einer feierlichen Veranstaltung zum 50. Jahrestag des Aserbaidschanischen Staatlichen Konservatoriums namens Uzeyir Hajibeyov.

26. April. Er sprach auf dem 7. Kongress der aserbaidschanischen Maler.

15. Mai. Der große Leader hielt Rede bei der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans.

6. Juni. Heydar Aliyev hielt eine Rede bei einer Zeremonie zur Enthüllung des Denkmals on Nariman Narimanov.

10. August. Er hielt eine Rede bei einer Beratung zum Abschluss der Arbeit der Brigaden der gegenseitigen Inspektion der Baumwollbauern Usbekistans, Turkmenistans und Tadschikistans.

16. August. Ein Interview von Heydar Aliyev, das er dem Chefredakteur der Zeitung “Literaturnaja Gazeta“ (Zeitung “Literatur“) gab, wurde veröffentlicht.

18. August. Er hielt eine Rede bei der Beratung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans.

25. August. Heydar Aliyev empfing eine Gruppe von Teilnehmern des in Baku abgehaltenen Seminars der Journalisten der transkaukischen Republiken.

28. August. Er empfing eine Gruppe junger Aserbaidschaner, die in die Hochschulen in verschiedenen Städten der Sowjetunion aufgenommen wurden.

5. September. Er sprach auf dem 5. Kongress der aserbaidschanischen Komponisten.

6. September. Heydar Aliyev besucht die Region Schamchor (heute Schämkir).

3. Oktober. Er hielt eine Rede bei der feierlichen Eröffnung der Literatur- und Kunsttage der Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik in Aserbaidschan.

7. Oktober. Der große Leader besucht die Ausstellung der aserbaidschanischen Künstler.

6. November. Er nahm an der Zeremonie zur Inbetriebnahme von drei Stationen "Azizbeyov" (jetzt "Koroglu"), "Avrora" (jetzt "Gara Garayev") und "Neftschilar" der Bakuer U-Bahn teil.

14. November. Heydar Aliyev sprach auf einer Vollversammlung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans.

11. Dezember. Er nahm an der Eröffnungsveranstaltung des Palastes namens Lenin (heute Heydar Aliyev Palast) teil.

Der große Leader Heydar Aliyev richtete in seiner politischen Tätigkeit ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des Theaters in Aserbaidschasn. Er besuchte die Premieren von Theaterstücken, ging nach der Aufführung hinter die Bühne, unterhielt sich mit dem Dramatiker, dem Regisseur, den Schauspielern und teilte seine Ansichten. Die Teilnahme von großem Leader an den 50. Jahrestagen des Russischen Schauspielhauses und des Aserbaidschanischen Staatlichen Konservatoriums im Jahr 1972 ist ein klares Beispiel dafür.

Die Entwicklung aller Wirtschaftsbereiche in Aserbaidschan in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ist mit dem Namen Heydar Aliyev verbunden. Die Gebiete wie Bau, Transport, Kommunikation, Landwirtschaft und andere Bereiche traten genau zu den Zeiten, als Heydar Aliyev das Land führte, in eine hohe Entwicklungsetappe ein. Am 6. November 1972, dem Tag, an dem die Baku Metro ihr 5-jähriges Bestehen feierte, wurden 3 weitere U-Bahn-Stationen "Azizbeyov" (jetzt "Koroglu"), "Avrora" (jetzt "Gara Garayev") und "Neftschilar mit Teilnahme von Heydar Aliyev in Betrieb genommen. Dieses Event ging in die Geschichte von Baku als ein wichtiges Ereignis dieser Zeit ein.