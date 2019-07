Momune Khatun: Ein Denkmal für eine weise Frau

Baku, 25. Juli, AZERTAC

Der im 12. Jahrhundert (1186) erbaute zehneckige Ziegelbau beherbergt das Grab von Mu'mine-Chatun, die eine wichtige Rolle in der lokalen Politik spielte. Momune Khatun war eine sehr weise Frau, sie beriet ihren Mann in Staatsangelegenheiten. Den Historikern zufolge genoss sie großes Ansehen in der Verwaltung. Auf einer der Inschriften auf dem Mausoleum heißt es: "Wir gehen, und nur der Wind ist noch da. Wir sterben, und nur die Arbeit bleibt".

Die Außenwände sind reich verziert, Kacheln bilden im Innern geometrische Muster. Das Bauwerk gehört zu den Werken der Schule von Nachitschewan, einem Baustil, der durch den Architekten Ajami Nakhchivani entwickelt wurde.

Jetzt ist der Bau 26 Meter hoch, aber ursprünglich war das Mausoleum 9 Meter höher. Es ist mit einer Kuppel in Form eines Zeltdachs gekrönt.

Der mächtige lokale Herrscher Shamsaddin Eldanis ehrte seine Frau nach ihrem Tod mit diesem Denkmal. Der gemeinsame Sohn sorgte dafür, dass der Bau abgeschlossen wurde. Elf Jahre wurde daran gearbeitet.