Montenegro zeigt Interesse für Bürgerservice “ASAN xidmət”

Baku, 5. Dezember, AZERTAC

Die staatliche Staatsagentur für den öffentlichen Dienst und soziale Innovationen hat ein Memorandum of Understanding mit dem montenegrinischen Ministerium für Staatsverwaltung unterzeichnet.

Das Dokument wurde im Rahmen des Besuchs einer Delegation der Staatsagentur für den öffentlichen Dienst und soziale Innovationen unter dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan in Montenegro unterschrieben.

Ziel des Besuchs war es, die Einzelheiten der Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen zu diskutieren.

Das Memorandum, das die Verbesserung der öffentlichen Dienste in Montenegro, die Gründung eines Zentrums für öffentliche und private Dienste in Montenegro auf der Grundlage des aserbaidschanischen Modells, bürgerfreundlichen Services "ASAN xidmət", sowie einen Erfahrungsaustausch und die Durchführung von Schulungen in diesem Bereich vorsieht, wurde vom Vorsitzenden der Staatsagentur für den öffentlichen Dienst und soziale Innovationen Inam Karimov und der montenegrinischen Staatsministerin für Staatsverwaltung Suzana Pribilović unterzeichnet.

Dann traf Inam Karimov mit dem montenegrinischen Vizepremierminister Zoran Pajin zusammen.

Bei dem Treffen diskutierten die Seiten über die Reformen in Aserbaidschan im Bereich der öffentlichen Dienste und Staatsverwaltung, sowie die Erfahrungen des Bürgerservices "ASAN xidmət". Sie tauschten sich auch über die weitere Verbesserung der öffentlichen Dienste aus.

Am Ende der Visite besuchte die aserbaidschanische Delegation die Büste des hervorragenden aserbaidschanische Denkers und Literaten Huseyn Javid im Königspark in Podgorica.