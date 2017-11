Moskau: 5. Sitzung von Sekretären der Sicherheitsräte von GUS-Staaten

Baku, 22. November, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 22. November nahm der Leiter des aserbaidschanischen Präsidialamtes, Akademiker Ramiz Mehdiyev an der fünften Sitzung der Sekretäre der Sicherheitsräte der GUS-Staaten in der russischen Hauptstadt Moskau teil.

In der Sitzung wurden Fragen der Verhinderung der Ausbreitung von radikalen religiösen Bewegungen in den GUS-Staaten, sowie die Situation in Afghanistan und Maßnahmen zu Gewährleistung der Sicherheit in den Staaten der zentralasiatischen Region erörtert. Darüber hinaus wurden Vorträge über präventive Aspekte der internationalen Terrorismusbekämpfung angehört.

Ramiz Mehdiyev hielt eine Rede bei der Veranstaltung. In seiner Rede gab er eine ausführliche Information über positive Erfahrungen Aserbaidschans auf dem Gebiet der Prävention vom religiösen Radikalismus, Extremismus und Terrorismus, einschließlich der Verbesserung der Rechtsvorschriften, sowie eine wirksame Tätigkeit von Rechtsschutzorganen und Sonderdiensten des Landes.

Im Rahmen der Sitzung hielt der Leiter des Präsidialamtes eine Reihe von bilateralen Treffen mit dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew und dem stellvertretenden Sekretär Raschid Nurgalijew, darunter auch mit dem Staatssekretär des Sicherheitsrates der Republik Belarus Stanislav Zas ab. Bei den Treffen wurden mit der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit verbundene Fragen diskutiert. Darüber hinaus wurde ein Kooperationsplan mit dem Büro des Sicherheitsrates der Russischen Föderation für 2018-2019 unterzeichnet.