Moskau, 23. November, AZERTAC

Der Ausstellungspavillon “Aserbaidschan“ in der Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft in Moskau ist am 23. November nach einer umfassenden Rekonstruktion wieder eröffnet worden.

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva, die Vizepräsidentin der Heydar Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva und die russische Föderationsratschefin Valentina Matwijenko nahmen ebenfalls an der Eröffnungsveranstaltung teil .

Die Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft ist eines der 50 größten Ausstellungszentren der Welt und zieht jährlich zirka 30 Millionen Besucher an. Der Pavillon "Aserbaidschan" wurde mit Unterstützung der Heydar Aliyev-Stiftung gründlich rekonstruiert.

Frau Mehriban Aliyeva sowie Frau Valentina Matwijenko und die stellvertretende Bürgermeisterin von Moskau, Natalja Sergunina, durchschnitten symbolisch das rote Eröffnungsband.

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan und die russische Föderationsratschefin Valentina Matwijenko tragen sich in das Gästebuch ein, nachdem sie sich den Stand, der den Pavillon vor und nach der Rekonstruktion widerspiegelt, kennengelernt haben.

Anschließend hielt Frau Mehriban Aliyeva und Frau Valentina Matwijenko eine Rede bei der Veranstaltung.