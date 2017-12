Moskau: Erster Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva Orden der Heiligen Apostelgleichen Fürstin Olga überreicht

Moskau, 26. Dezember, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin von Aserbaidschan, die Präsidentin der Heydar Aliyev Stiftung, Mehriban Aliyeva, wurde mit dem Orden der Heiligen Apostelgleichen Fürstin Olga zweiter Klasse ausgezeichnet.

In der Christ-Erlöser-Kathedrale fand eine Zeremonie zur Überreichung des Ordens statt, wie eine AZERTAC- Sonderkorrespondentin mitteilt.

Der Patriarch von Moskau und der ganz Rus Kyril überreichte der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan, Präsidentin der Heydar Aliyev Stiftung Mehriban Aliyeva den Orden der Heiligen Apostelgleichen Fürstin Olga zweiter Klasse.

Frau Mehriban Aliyeva bedankte sich für hohe Auszeichnung.

Man hat Frau Mehriban Aliyeva diesen Orden der Patriarch von Moskau und der ganz Rus Kyril für ihre Hilfeleistungen für die Russische Orthodoxe Kirche sowie für ihre großen Verdienste um die Stärkung der Freundschaftsbeziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan verliehen.

Dieser Orden wird an Frauen für ihre Verdienste in verschiedenen Bereichen der Kirche, des Staates und öffentlichen Dienstes verliehen.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass im Jahr 2013 unter der Schirmherrschaft von Mehriban Aliyeva in Astrachan das erste Denkmal vom Heiligen Apostelgleichen Fürsten Wladimir errichtet. In diesem Jahr wurde das Gelände um das Denkmal auf Initiative von Mehriban Aliyeva umgestaltet.

Auch die Eröffnung des Kinderunterhaltungszentrums “Arzu” und des Kindercafés “Arzu” im Heydar-Aliyev-Park in Astrachan kam mit Unterstützung der Stiftung zustande.