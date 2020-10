Mustafa Sentop ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Heute hat der Präsident der Großen Nationalversammlung der Türkei, Mustafa Sentop, der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilt, die Ehrenallee in Baku besucht, wo er das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev geehrt und an seinem Grabmal einen Kranz niedergelegt hat, wie AZERTAC berichtete.

Mustafa Sentop gedachte hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, des hervorragenden Staatsmanns, Aziz Aliyev, und des berühmten Arztes, Wissenschaftlers, Tamerlan Aliyev, legte an ihren Gräbern frische Blumen nieder.

Dann wurde die Allee der Märtyrer besucht, wo das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes geehrt wurde, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität Aserbaidschans hingegeben haben. Der Gast legte hier am Denkmal “Ewiges Feuer“ einen Kranz nieder.

Mustafa Sentop hat vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte ihn über die Bau- und Sanierungsarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.

Anschließend besuchte der Präsident der Großen Nationalversammlung der Türkei die zum Andenken an die türkischen Soldaten errichtete Gedenkstätte und legte am Monument frische Blumen nieder.

Mustafa Sentop trug sich ins Gedenkbuch ein.