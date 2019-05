Nach 14 Jahren richtet Baku wieder Weltmeisterschaft in rhythmischer Gymnastik aus

Baku, 22. Mai, AZERTAAC

Nach 14 Jahren wird die aserbaidschanische Hauptstadt Baku in diesem Jahr wieder die Weltmeisterschaft in rhythmischer Gymnastik ausrichten. Der Aserbaidschanische Turnverband bereitet sich auf einen der wichtigsten Wettkämpfe des Jahres vor.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Turnverband berichtet, wird die WM in einem Zeitraum vom 16. bis 22. September stattfinden.

Turnerinnen werden in Baku nicht nur um die Medaillen, sondern auch um Lizenzen für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio kämpfen.