Nachitschewan: Türkischer Premierminister besucht Denkmal von Nationalleader Heydar Aiyev

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Der türkische Premierminister, Binali Yildirim, weilt zu einem Besuch in der Autonomen Republik Aserbaidschans Nachitschewan. Beim Besuch in Nachitschewan besuchte der türkische Premierminister am Dienstag, dem 20. Dezember das in der Mitte der Stadt Nachitschewan zum Andenken an Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev errichtete Denkmal, berichtet AZERTAC.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim legte einen Kranz am Denkmal von großem Leader nieder.