Nächste Rennen in der Formel 1 stehen vor dem Aus

Baku, 2. März, AZERTAC

Das Coronavirus sorgt derzeit weltweit für Unruhe. Unzählige Sportevents mussten bereits verschoben oder abgesagt werden. Nachdem der Saisonauftakt in der MotoGP in Katar wegen der Ausmaße des Virus entfällt, drohen auch in der Formel 1 die Grands Prix in Bahrain und Vietnam auszufallen.

Wie der Formel-1-Reporter Lennart Wermke auf Twitter berichtete, sind die Rennen in Bahrain und Vietnam zumindest "fraglich". Die für Ende März und Anfang April angesetzten Grands Prix sollten die zweite und dritte Station des Formel-1-Jahres 2020 sein.

Formel-1-Chef Chase Carey räumt im Interview mit "Sky" ein, dass die Situation volatil sei, versucht aber zu beruhigen: "Ich halte es derzeit nicht für produktiv, irgendwelche Theorien zu kommentieren, die man nicht seriös vorhersagen kann."

Man rechne jedenfalls nicht mit einer ganzen Reihe von Absagen, "sondern wir rechnen mit einer Saison voller Rennen. Wenn es Probleme geben sollte, dann gehen wir davon aus, dass wir diese umschiffen können."

Im Februar wurde bereits das ursprünglich für April geplante Wochenende in China auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Auftakt im australischen Melbourne soll jedoch weiterhin wie geplant stattfinden.