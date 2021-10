Nächstes Treffen der Außenminister von Aserbaidschan und Armenien kann stattfinden

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Seite war immer offen für den Dialog, und unser Land zieht es vor, Meinungsverschiedenheiten auf dem Verhandlungsweg zu regeln. Wir haben uns wiederholt bereit erklärt, mit der armenischen Seite in der Zeit nach dem Konflikt zu verhandeln.

Das sagte Leyla Abdullayeva, Leiterin des Pressedienstes des aserbaidschanischen Außenministeriums, als sie Fragen lokaler Medien beantwortete, berichtete AZERTAC.

“Wir halten es für sinnvoll, Fragen im Zusammenhang mit der Normalisierung der armenisch-aserbaidschanischen Beziehungen in der Zeit nach dem Konflikt zu diskutieren. Zuvor trafen sich die Außenminister der beiden Länder in New York. Wir schließen ein solches Treffen für die Zukunft nicht aus, fügte sie hinzu.

Aserbaidschan geht davon aus, dass in dieser Phase der Umsetzung gemeinsamer Erklärungen, die von den Staats- und Regierungschefs der drei Länder unterzeichnet wurden, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Es ist bekannt, dass diesbezüglich eine Reihe von offenen Fragen bestehen. Wir glauben, dass die Öffnung der Kommunikation, die Aufnahme von Verhandlungen über die Grenzdelimitation eine solide Grundlage für unsere konstruktiven Fortschritte beim Aufbau eines dauerhaften Friedens in der Region schaffen können", so Leyla Abdullayeva.