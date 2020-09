Nationaler Musiktag: Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Posting

Baku, 18. September, AZERTAC

Heute ist der nationale Musiktag in Aserbaidschan.

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva hat aus diesem Anlass einen Beitrag auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht, wie AZERTAC berichtet. In der Veröffentlichung der Ersten Vizepräsidentin heißt es: “Zum Nationalen Musiktag übermittle ich jedem meine herzlichsten Glückwünsche, der sich mit aller Kraft für die Entwicklung und Förderung der aserbaidschanischen Musik in der Welt einsetzt, und wünsche jedem von euch viel Erfolg. Ich erinnere mich mit großem Respekt an die hervorragenden aserbaidschanischen Komponisten Üzeyir Hadschibeyli und Muslim Magomayev, deren 135. Geburtstag wir heute feiern.“