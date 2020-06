Nationaler Rettungstag: Posting auf offizieller Facebook-Seite von Präsident Ilham Aliyev geteilt

Baku, 14. Juni, AZERTAC

Anlässlich des nationalen Rettungstages ist auf der offiziellen Facebook-Seite des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev ein Posting geteilt worden, wie AZERTAC berichtete. Im Posting werden die Worte von großem Leader Heydar Aliyev zitiert: "Der unabhängige Staat Aserbaidschan ist unser größtes Reichtum!"

Am 15. Juni 1993 kam der Nationalleader Heydar Aliyev auf Forderung des Volkes in die politische Macht zurück und wurde am 3. Oktober desselben Jahres zum Präsidenten des Landes gewählt. Es gelang dem großen Leader, eine tiefe politische und wirtschaftliche Krise im Land zu überwinden, das Land aus dem Chaos und der Anarchie zu retten.