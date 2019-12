Nationalversammlung erörtert Auflösung des Parlaments und Abhaltung vorgezogener Wahlen

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Die Nationalversammlung hält ihre ordentliche Sitzung ab.

In der Sitzung wird der Appell zur Auflösung des Parlaments und der Abhaltung der vorgezogenen Wahlen an den Präsidenten der Republik Aserbaidschan erörtert, wie AZERTAC berichtete.

Ogtay Asadov, der aserbaidschanische Parlamentssprecher sagte in seiner Rede, dass die Partei Neues Aserbaidschan (YAP) am 28. November an das Parlament appelliert hatte, das Parlament aufzulösen und vorgezogene Wahlen abzuhalten. Er sagte: “Wir haben uns heute versammelt, um dieses Thema zu diskutieren. Die Nationalversammlung behält sich das Recht vor, diese Frage gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu erörtern. In diesem Zusammenhang steht auf der Tagesordnung des heutigen Treffens ein Aufruf an den Präsidenten der Republik Aserbaidschan zur Auflösung des Parlaments und der Abhaltung vorgezogener Wahlen".

Die Sitzung setzte ihre Arbeit mi Diskussionen fort.