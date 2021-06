Naturlandschaften von Sugovuschan FOTOS

Terter, 21. Juni, AZERRTAC

Das Dorf Sugovuschan in der Region Terter liegt am Fuße des Murovdağ, des höchsten Gebirgszugs im Kleinen Kaukasus, am Ufer des Flusses Terter. Der 1976 in Betrieb genommene Stausee, der sich aufgrund des Wasserlaufs aus den Flüssen Tertertschay und Turagatschay bildete, verleiht der Natur hier im Dorf Sugovuschan eine besondere Schönheit. Das Bergklima des Dorfes am Ufer des Flusses, schöne Naturlandschaften, historische Denkmäler, Stausee bilden die Grundlage dafür, dass Sugovuschan in Zukunft als Touristenziel bekannt wird.

AZERTAC präsentiert Naturlandschaften von Sugovuschan.