Negsol Holding und Nobel Oil sind an Beteiligung an erneuerbaren Energieprojekten in befreiten Gebieten interessiert

Baku, 3. Juli, AZERTAC Der aserbaidschanische Energieminister Parviz Shahbazov ist mit dem CEO der Gesellschaft “Negsol Holding“ Yusif Jabbarov und dem CEO der Gesellschaft “Nobel Oil“ Vugar Samadli zusammengetroffen. Laut der Auskunft des Energieministeriums gegenüber AZERTAC gab man bei dem Treffen Informationen über die beiden Unternehmen, ihre Tätigkeitsbereiche, die Projekte, die auf den internationalen Märkten umgesetzt werden, zukünftige Pläne und Interesse an der Beteiligung an erneuerbaren Energieprojekten in Aserbaidschan, insbesondere in den befreiten Gebieten. Die Seiten tauschten sich über die Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in verschiedenen Energiebereichen aus.

