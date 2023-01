Neue Botschafterin von Frankreich überreicht Präsident Ilham Aliyev ihr Beglaubigungsschreiben VIDEO

Baku, 26. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Donnerstag, dem 26. Januar das Beglaubigungsschreiben der in Aserbaidschan neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafterin von Frankreich, Anne Boillon, entgegengenommen.

Die Botschafterin überreichte dem Staatsoberhaupt ihr Beglaubigungsschreiben.

Präsident Ilham Aliyev unterhielt sich dann mit der Botschafterin.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte im Laufe des Gesprächs daran, dass im vergangenen Jahr der 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Frankreich gefeiert wurde. Das Staatsoberhaupt wies auf eine reiche Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in der vergangenen Zeit hin.

Der Präsident von Aserbaidschan brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die kommende Zeit im Hinblick auf die Entwicklung bilateraler Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Rahmen der internationalen Organisationen erfolgreich sein wird.

Die Botschafterin erinnerte an den Besuch von Nationalleader Heydar Aliyev in Frankreich im Jahr 1993 und sagte, dass sie keine Mühen scheuen werde, um während ihrer Amtszeit zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Frankreich beizutragen.

Die Seiten sprachen im Laufe des Gesprächs regionale Themen an. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass Armenien in letzter Zeit unwahre Behauptungen über angebliche Blockierung der Straße Latschin-Khankendi auf dem Territorium Aserbaidschans aufgestellt hat. Der Staatschef sagte, dass diese Behauptungen völlig falsch und Unsinn seien. Präsident Ilham Aliyev betonte zudem, dass der Transport von Zivilgütern und Zivilisten auf dieser Straße durch russische Friedenstruppen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gewährleistet wird. “Seit dem 12. Dezember ist die Durchfahrt von fast 1.000 Fahrzeugen auf dieser Straße in beide Richtungen gewährleistet.“

Das Staatsoberhaupt machte darauf aufmerksam, dass der illegalen Ausbeutung von Mineralvorkommen in den Gebieten Aserbaidschans, in denen russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, ein Ende gesetzt und die Durchführung der ständigen Überwachung dieser Vorkommen gewährleistet werden müssen.

Präsident Ilham Aliyev wünschte der Botschafterin viel Erfolg bei ihrer diplomatischen Tätigkeit in Aserbaidschan.