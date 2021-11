Neuer Botschafter von Chile überreicht Präsident Ilham Aliyev sein Beglaubigungsschreiben VIDEO

Baku, 23. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Dienstag, dem 23. November den neuen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Republik Chile in Aserbaidschan, Rodrigo Arcos, zur Übergabe seines Beglaubigungsschreibens empfangen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC.

Der Botschafter überreichte Präsident Ilham Aliyev sein Beglaubigungsschreiben.

Das Staatsoberhaupt unterhielt sich mit dem Botschafter.

Das Staatsoberhaupt sagte, dass Aserbaidschan und Chile im Rahmen internationaler Organisationen und im bilateralen Format zusammenarbeiten. Präsident Ilham Aliyev betonte die Wichtigkeit der Aufnahme der Beziehungen zwischen beiden Ländern im Handels- und Wirtschaftsbereich und wies auf die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftskreisen und der Vermittlung von Information über Aserbaidschan und Chile an die Bürger der beiden Staaten hin.

Präsident Ilham Aliyev dankte Chile für seine Unterstützung bei der Verlängerung des Vorsitzes Aserbaidschans in der Blockfreien Bewegung bis 2023 und betonte, dass unser Land als Vorsitzender weiterhin Anstrengungen unternehmen wird, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der Blockfreien Bewegung zu stärken.

Botschafter Rodrigo Arcos dankte für freundliche Worte und sagte, dass sein Land an der Entwicklung der Beziehungen zu Aserbaidschan interessiert sei. Er überbrachte auch Glückwünsche zum erfolgreichen Vorsitz Aserbaidschans in der Blockfreien Bewegung und der Organisation der Turkstaaten. Der chilenische Botschafter verwies darauf, dass sein Land als Beobachter in der Pazifischen Allianz den Beziehungen zu Aserbaidschan besondere Bedeutung beimisst, und zeigte sich zuversichtlich, dass in der Post-Corona-Zeit noch engere Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufgenommen werden.