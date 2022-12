Neujahrsansprache von Präsident Ilham Aliyev zum Tag der Solidarität der Welt-Aserbaidschaner und Jahreswechsel VIDEO

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger –

Als ich vor einem Jahr meine Neujahrsansprache an Sie richtete, sagte ich, dass ich 2022 ein erfolgreiches Jahr für unser Land sein wird. Und so geschah es. Alle Aufgaben, die uns bevorstanden, wurden erfüllt. Aserbaidschan wurde noch stärker.

Wir haben unseren historischen Sieg, den wir vor zwei Jahren auf dem Schlachtfeld errungen haben, auf politischer Ebene weiter gefestigt und gesichert. Im Oktober dieses Jahres hat Armenien bei den Treffen in Prag und Sotschi die territoriale Integrität und Souveränität unseres Landes offiziell anerkannt. Ich glaube, dass nach dieser Sache alle Bedingungen für die Unterzeichnung eines Friedensvertrags zwischen Aserbaidschan und Armenien abgesichert sind, und ein Friedensvertrag auf der Grundlage der von Aserbaidschan vorgeschlagenen fünf bekannten Prinzipien unterzeichnet werden kann.

In diesem Jahr sind wir militärisch noch stärker geworden. Man schenkt diesem Bereich immer große Aufmerksamkeit. Aserbaidschan hat während des Zweiten Karabach-Kriegs seine militärische Stärke unter Beweis gestellt. Wir haben in den zwei Jahren seit dem Krieg durch Reformen, mit der Schaffung neuer bewaffneter Einheiten sowie mit militärischer Ausrüstung unserer Armee mit Waffen und moderner Ausrüstung unser militärisches Potenzial entfaltet.

In diesem Jahr wurden mehrere Militäroperationen durchgeführt, und diese Operationen bestätigten erneut das hohe Niveau unserer Kampffähigkeit. Die Operation “Farruch“, die Operation “Revanche“ sowie Zusammenstöße an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien im September führten zu unserem nächsten glorreichen Sieg. Bei Zusammenstößen an der Grenze konnte Aserbaidschan seine Positionen auf vielen strategisch wichtigen Höhen weiter stärken.

Am 26. August, viel früher als ursprünglich geplant, befreiten wir auch die Stadt Latschin und kehrten gleichzeitig in die Dörfer Zabuch und Sus des Bezirks Latschin zurück. Das ist auch ein großer Erfolg. In der Stadt Latschin werden bereits groß angelegte Bau- und Wiederaufbauarbeiten durchgeführt. Ich bin mir sicher, dass wir im Jahr 2023 die Latschiner nach Latschin zurückbringen werden. Die ersten ehemaligen Vertriebene werden an ihren Heimatort zurückkehren.

Auch im Dorf Aghali ist in diesem Jahr wieder normales Alltagsleben eingekehrt. Das erste Projekt wurde umgesetzt, und die Bevölkerung von Zangilan/Sängilan sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Dies ist ein historisches Ereignis. Denn weniger als zwei Jahre nach Kriegsende – nur anderthalb Jahre später – haben wir bereits die ersten ehemaligen Vertriebene an ihre Heimatorte zurückgebracht und sehr gute Bedingungen für sie geschaffen. Das zeigt einmal mehr, dass unser Staat stark ist und der Wille noch besteht. Das zeigt auch die Größe unseres Volkes. Das zeigt, dass unsere Bürger an die Heimatorte ihrer Vorfahren gebunden sind, wie man sagt, ihr Herz schlägt für die Heimat. Sogar junge Leute, Kinder und Schulkinder, die diese Orte noch nie gesehen haben, kehrten mit großer Begeisterung nach Aghali zurück, und dies zeigt einmal mehr die Größe unseres Volkes. Das zeigt, dass die Binnenvertriebene mit Ungeduld auf den Tag ihrer Rückkehr wartet.

Das Programm “Große Rückher“ wird erfolgreich umgesetzt. In mehreren Städten haben die Bauarbeiten bereits ein großes Ausmaß erreicht. Die groß angelegten Bauarbeiten werden vor allem in Schuscha, einschließlich der Städte Agdam, Füsuli, Zangilan und Latschin, durchgeführt. Hier werden Krankenhäuser, Schulen und Wohngebäude gebaut. Darüber hinaus wurden Masterpläne von mehr als 10 Dörfern genehmigt, und ich habe persönlich den Grundstein für mehrere Dörfer gelegt. Im Allgemeinen muss ich sagen, dass die Masterpläne aller unserer befreiten Städte und Dörfer erarbeitet und genehmigt wurden. Alle Arbeiten werden nach Generalplänen durchgeführt. Alle unsere Pläne spiegeln sich im Programm “Große Rückkehr“, und ich bin mir sicher, dass Hunderttausende ehemalige Vertriebene in naher Zukunft in ihre Heimat zurückkehren werden.

Parallel dazu werden Minenräumarbeiten durchgeführt. Armenien hat uns leider keine genauen Minenkarten zur Verfügung gestellt. Etwa 300 Aserbaidschaner wurden in der Nachkriegszeit durch Minenexplosion getötet oder schwer verletzt.

In diesem Jahr haben wir einen weiteren Internationalen Flughafen in Zangilan eingeweiht. Es ist der zweite Flughafen in den befreiten Gebieten. Der dritte Flughafen soll nach maximal zwei Jahren in Betrieb genommen werden.

Im Zusammenhang mit der Eröffnung des Zangazur-Korridors werden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, Eisenbahnen und Autobahnen werden gebaut. Die Eröffnung des Zangazur-Korridors sollte obligatorisch sein, ob Armenien es will oder nicht. Wir haben einen starken Willen gezeigt, alles geht nach Plan. Unsere Forderung ist berechtigt und fair. Wir müssen und werden eine Verbindung mit dem Hauptteil Aserbaidschans und der Autonomen Republik Nachitschewan haben, die sein integraler Bestandteil ist.

In den befreiten Gebieten werden unsere historischen Gebäude, einschließlich unserer Moscheen, sorgfältig restauriert und wieder aufgebaut. Ich habe diese Zahl erwähnt. Die Armenier haben während der Besatzung 65 von 67 Moscheen vollständig zerstört. Deren Restaurierung und Wiederaufbau haben eigentlich schon begonnen, und auch restaurationsbedürftige Moscheen werden restauriert. Ich muss Ihnen auch mitteilen, dass die Heydar Aliyev Stiftung die Hauptrolle beim Bau und der Restaurierung unserer religiösen Denkmäler spielt. Faktisch werden alle Moscheen mit Unterstützung von der Heydar Aliyev Stiftung wieder aufgebaut.

Um all diese Erfolge zu erzielen, brauchen wir natürlich eine nachhaltige Wirtschaft, und die wirtschaftliche Unabhängigkeit ist seit langem gewährleistet. Heute ist Aserbaidschan eines der wenigen Länder der Welt, das wirtschaftlich und politisch von niemandem abhängig ist. Wenn wir uns die Wirtschaftsindikatoren dieses Jahres betrachten, sehen wir, dass die Ergebnisse für die Zeit nach der Pandemie zufriedenstellend sind. Die Wirtschaft ist um etwa 5 Prozent gewachsen, und der Nichtölsektor verzeichnete ein Wachstum von mehr als 9 Prozent. Gleichzeitig erreichte unser Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr ein Rekordhoch von 130 Milliarden US-Dollar. Dies ist eine historische Errungenschaft. Parallel dazu sind unsere Auslandsschulden deutlich gesunken. Vor einigen Jahren habe ich der Regierung eine Aufgabe gestellt, dass unsere Auslandsschulden weniger als 10 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts betragen sollen. Im vergangenen Jahr betrug sie 17 Prozent, und in diesem Jahr nach den neuesten Ergebnissen 9,5 Prozent. Zum Vergleich kann ich sagen, dass in manchen entwickelten Ländern die Auslandsverschuldung 100, 120 oder sogar 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Das heißt, wir sind nicht vollständig von internationalen Finanzinstituten abhängig.

Natürlich hoffen wir, dass internationale Geberorganisationen ihre Aufmerksamkeit auch auf uns richten werden. Denn so eine massive Zerstörung hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Das heißt, Aserbaidschan ist mit der größten Umweltkatastrophe, dem Urbizid konfrontiert. Leider haben internationale Geberorganisationen uns nicht mit einem Manat oder einem Dollar geholfen. Nicht nur Spenderorganisationen, sondern niemand hilft uns. Wir führen alle Restaurierungsarbeiten auf unsere eigenen Kosten durch und werden weiterhin durchführen.

In diesem Jahr waren bedeutende Ereignisse im Energiesektor. Mitte des Jahres wurde zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union ein Memorandum über eine strategische Partnerschaft im Energiebereich unterzeichnet. Dieses Memorandum wird bereits umgesetzt. Die aserbaidschanischen Erdgasexporte auf die Weltmärkte haben zugelegt. Ende dieses Jahres, am 17. Dezember wurde ein neues Megaprojekt gestartet. Die Verlegung eines Stromkabels auf dem Grund des Schwarzen Meeres wird es Aserbaidschan ermöglichen, eine noch größere Rolle in diesem Bereich zu spielen. Denn der Hauptlieferant dieses Stroms wird Aserbaidschan sein. Das wird grüne Energie sein. Ich habe bereits mehrmals gesagt, dass Karabach und Ost-Zangazur eine grüne Energiezone sein sollten. Wir erreichen es schon und werden es schaffen. Gleichzeitig sind wichtige erneuerbare Energiequellen Aserbaidschans sowohl für unser Land als auch für die Welt von großer Bedeutung. Ich habe diese Zahlen vor kurzem genannt, dass das Potenzial der nachgewiesenen erneuerbaren Energiequellen 184.000 Megawatt beträgt. 157.000 von ihnen sind im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres. Das heißt, das wird unser Land zu einem unersetzlichen Partner, zu einem unersetzlichen Partner im Energiebereich machen.

Wir haben uns traditionell für das Regionalentwicklungsprogramm eingesetzt. Ich hatte dieses Jahr 30 Besuche den Regionen, darunter 21 Besuche den befreiten Gebieten abgestattet.

Ich habe dieses Jahr zum “Jahr von Schuscha“ erklärt. Wir feierten 270. Jahrestag von Schuscha mit großer Begeisterung. Das kommende Jahr wurde zum “Jahr von Heydar Aliyev“ erklärt. Nächstes Jahr feiern wir das 100-jährige Jubiläum von Großem Leader. Unser größter Respekt vor Heydar Aliyev ist unsere anhängliche Haltung zu seinem politischen Kurs. Wir gehen diesen Weg. Realitäten, Erfolge und Siege Aserbaidschans liegen diesem politischen Kurs zugrunde.

Heute ist der Tag der Solidarität der Welt-Aserbaidschaner. Ich grüße aufrichtig alle unsere Landsleute, die in aller Welt leben, und wünsche ihnen viel Erfolg. Sie wissen, dass es einen starken unabhängigen Staat Aserbaidschan gibt, und sie können sich auf ihn verlassen. Ich bin mir sicher, dass die heute im Ausland lebenden Aserbaidschaner zu Recht stolz darauf sind, die Söhne des unabhängigen Aserbaidschan, des siegreichen Aserbaidschan zu sein.

Der Kongress der Welt-Aserbaidschaner, der dieses Jahr in der Stadt Schuscha stattfand, war ein historisches Ereignis. Dieser in Schuscha abgehaltene Kongress hatte eine große symbolische Bedeutung. Die aserbaidschanische Gesellschaft und die aserbaidschanischen Bürger vereinigten sich wie geballte Faust, und ich bin überzeugt, dass auch die absolute Mehrheit der Welt-Aserbaidschaner mit dem gleichen Ansatz vorgehen wird.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Für das Neue Jahr und den Tag der Solidarität der Welt-Aserbaidschaner wünsche ich Ihnen alles Gute. Vor allem Gesundheit.