New York: Mehrere Verletzte bei Explosion

Washington, 11. Dezember, AZERTAC

In Manhattan hat es eine Explosion gegeben. Der Feuerwehr zufolge erlitten bei dem Vorfall vier Personen Verletzungen, niemand soll lebensbedrohlich verwundet sein. Unter den Verletzten ist laut Polizei ein verdächtiger 27-Jähriger, der laut Polizei in Gewahrsam genommen wurde.

Bürgermeister Bill de Blasio sagte, es handele es sich um den Versuch eines Anschlags. Es gebe keine weiteren Vorfälle, der festgenommene mutmaßliche Täter habe allein gehandelt.

Zu der Detonation kam es am Busbahnhof an der Ecke von achter Avenue und 42. Straße, in der Nähe des zentral gelegenen Times Square. Das Busterminal wurde vorerst geschlossen. Die New Yorker Polizei teilte mit, sie prüfe Hinweise auf eine "Explosion unbekannter Ursache".

Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen rückten mit einem Großaufgebot aus. Das Gebiet wurde abgesperrt. Mehrere U-Bahnlinien wurden evakuiert. Die Polizei rief die Menschen in der Metropole auf, die Gegend rund um den Busbahnhof zu meiden.

Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, machte sich am Busbahnhof ein Bild von der Lage. Bürgermeister Bill de Blasio wurde über den Vorfall informiert.