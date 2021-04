New in Chess Classic: Radjabov macht Remis mit Lewon Aronian

Baku, 25. April, AZERTAC

Am Samstag, dem 24. April startete das New in Chess Classic, das fünfte Event der mit 1,5$ Millionen dotierten Meltwater Champions Chess Tour. Am Turnier nehmen auch zwei aserbaidschanische Spieler Shakhriyar Mamedyarov und Teimour Radjabov teil.

Heute werden sie in der Runde 5 antreten. In der dritten Runde machte Radjabov Remis mit Lewon Aronian. Er besiegte in den vorherigen beiden Runden Gawain Jones und Aryan Tari. Mamedyarov verlor in der ersten Runde gegen Hikaru Nakamura und besiegte Alireza Firouzja in der zweiten Runde, wie AZERTAC berichtet.

Das Format des fünften Turniers “New in Chess Classic“, das bis zum 2. Mai dauert, ist wieder einmal gnadenlos: In drei Tagen und 15 Runden Rapid-Schach wird das Feld auf acht Spieler ausgedünnt, danach geht es in die KO-Phase.

Nur in diesem Turnier fangen die Partien zur späten Stunde 19 Uhr an, denn Samstag, Montag und Dienstag wird am gleichen Tag gespielt wie das Kandidatenturnier in Jekaterinenburg. Die sechs Stunden Abstand sollten Überlappungen vermeiden, obwohl wir schon gesehen haben, dass manche Partien in Jekaterinenburg länger als sechs Stunden dauern können.

Magnus hat bisher alle vier Vorrunden der Meltwater Champions Chess Tour gewonnen, aber noch kein Turnier. Die Sieger waren zweimal Wesley So, und je einmal Teimour Radjabov und Anish Giri. Magnus ist jedoch nicht der einzige Favorit, der seiner Rolle nicht gerecht wurde: Sein Rivale vom letzten Jahr, Hikaru Nakamura, hat auch noch kein Finale erreicht.

Die Champions Chess Tour ist eine Serie von über das Internet veranstalteten Schnellschachturnieren, die von November 2020 bis September 2021 stattfindet.