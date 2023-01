Nichtölsektor: Aserbaidschan exportiert am meisten Karbamid

Baku, 3. Januar, AZERTAC

Aserbaidschan exportierte in den elf Monaten des vorigen Jahres unter den Nichtölprodukten am meisten das Karbamid.

Wie AZERTAC unter Berufung auf die November-Ausgabe 2022 “Export im Überblick“ des Zentrums für Analyse von Wirtschaftsreformen und Kommunikationen berichtete, führte Asrbaidschan innerhalb von elf Monaten 2022 das Karbamid im Werte von 198,6 Millionen US-Dollar, die Baumwollfaser im Werte von 161,1 Millionen Dollar) und das Gold im Werte von 156,1 Millionen Dollar aus.

Auf der Ausfuhrliste der im November des Vorjahres exportierten Waren stand das nicht verarbeitete Aluminium mit 19,8 Millionen US-Dollar an erster Stelle, das Karbamid mit 16,9 Millionen US-Dollar an zweiter Stelle und Tomaten mit 13,7 Millionen US-Dollar an dritter Stelle.