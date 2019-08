Nord-Süd-Verkehrskorridor: Eine Arbeitsgruppe eingesetzt

Teheran, 17. August, AZERTAC

Es ist eine Arbeitsgruppe gebildet worden, um die Sicherheit des Transport von Gütern und Fahrgästen entlang des Nord-Süd-Korridor zu gewährleisten.

Dies teilte der iranische Minister für Stadtplanung und Straßenbau, Mohammad Eslami.

Am 15. August fand in Sotschi ein trilaterales Treffen von Verkehrsministern Irans, Aserbaidschans und Russlands statt. Bei dem Treffen wurden das Sichetablieren und die Funktion des Nord-Süd-Verkehrskorridors eingehend erörtert. Es wurde beschlossen, die Joint Ventures für den Güter- und Personenverkehr zu gründen.

Die Diskussionen in Sotschi seien produktiv verlaufen. In Hauptfragen sei es zu einer Einigung gekommen, so Mohammad Eslami.