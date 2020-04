Nordkorea hält sich zu Spekulationen im Ausland um Gesundheitszustand von Kim Jong-un weiter bedeckt

Baku, 23. April, AZERTAC

Nordkorea hält sich zu den Spekulationen im Ausland um den Gesundheitszustand von Machthaber Kim Jong-un weiter bedeckt. In den Staatsmedien des abgeschotteten Landes gab es am Mittwoch zunächst keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort oder öffentliche Auftritte Kims. Die kommunistische Führung in Pjöngjang kontrolliert die Informationen über Kim und seine Familie in der Regel äußerst streng.

Berichte über eine angeblich schwere Erkrankung Kims hatten am Dienstag international für großes Aufsehen gesorgt. Das Präsidialamt in Seoul widersprach jedoch Berichten des amerikanischen Nachrichtensenders CNN, wonach Kim nach einer Operation "in ernsthafter Gefahr" sei. Es gebe keine Anzeichen für ernste Probleme mit der Gesundheit Kims, hieß es. CNN berief sich auf einen Regierungsbeamten, der entsprechende geheimdienstliche Informationen habe.