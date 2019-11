Nordossetien-Alanien: Veranstaltung zum Andenken an im Großen Vaterländischen Krieg gefallenen Aserbaidschaner

Mozdok, 25. November, AZERTAC

In der Republik Nordossetien-Alanien der Russischen Föderation fand eine Veranstaltung zum Gedenken an die im Großen Vaterländischen Krieg gefallenen Aserbaidschaner statt, die in der 223. Infanteriedivision gekämpft und an der Befreiung von Mozdok teilgenommen haben.

AZERTAC zufolge nahm ebenfalls eine aserbaidschanische Delegation an der Zeremonie teil.

Der Vorsitzende der Verwaltung der Muslime im Kaukasus Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade, der stellvertretende Ministerpräsident Schahin Mustafayev, der Assistent des Präsidenten der Republik Aserbaidschan für sozialpolitische Angelegenheiten Ali Hasanov und andere Teilnehmer sprachen in ihren Reden über die Rolle der Aserbaidschaner bei der Erlangung des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg.

Die Redner machten darauf aufmerksam, dass die 223. aserbaidschanische Division beim Krieg wahre Heldentaten vollbracht haben. Während des Krieges wurden 80 Prozent des Benzins, 90 Prozent der Motoröle und andere lebenswichtige Ölprodukte in Aserbaidschan hergestellt. Dies ist ein klares Beispiel für eine große Rolle Aserbaidschans bei der Erlangung des Sieges.