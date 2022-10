Norwegen unterstützt Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan

Oslo, 18. Oktober, AZERTAC

Norwegen tritt für die Unterzeichnung eines ausgewogenen und fairen Friedensabkommens zwischen Armenien und Aserbaidschan ein.

Wie das norwegische Büro von AZERTAC berichtete, drückte diese Unterstützung die norwegische Außenministerin, Anniken Huitfeldt, in einer offiziellen Pressemitteilung des norwegischen Regierungsbüros aus. Die Stabilität im Südkaukasus und die Beilegung regionaler Konflikte auf dem friedlichen Wege seien äußerst wichtig. Wir halten die Unterstützung für demokratische Prozesse sowie Maßnahmen zur Konfliktprävention für wichtig”, sagte sie.

”Unsere Botschaft ist, dass wir ein ausgewogenes und faires Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan unterstützen wollen. Das ist der einzige Weg zum Frieden im Südkaukasus“, fügte die norwegische Chefdiplomatin hinzu. Das am 6. Oktober in Prag erzielte Abkommen, in dem die beiden Seiten die territoriale Integrität und Souveränität des jeweils anderen anerkennen, Hoffnung weckt, so Frau Anniken Huitfeldt.