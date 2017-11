Novruz Mammadov: “Aserbaidschan ist Partner der USA“

Washington, 21. November, AZERTAC

In der Washington Times ist einen Artikel des Assistenten für außenpolitische Angelegenheiten des aserbaidschanischen Präsidenten Novruz Mammadov unter dem Titel "Aserbaidschan ist ein Partner der USA" veröffentlicht worden. Im Artikel geht es um die aserbaidschanisch-amerikanischen Beziehungen und die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Sicherheit.

Im Artikel wird die Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Staaten angesprochen und wird darauf hingewiesen, dass sich Aserbaidschan stets um die weitere Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten bemüht. N. Mammadov erinnert daran, dass der Grundstein der bilateralen Beziehungen von großem Leader Heydar Aliyev und seinen amerikanischen Amtskollegen – den ehemaligen US-Präsidenten George Bush und Bill Clinton gelegt wurde.

Er betont besonders, dass die bilateralen Beziehungen unter der Führung des Präsidenten von Aserbaidschan Ilham Aliyev und der US-Regierung in den letzten Jahren deutlich gestärkt wurden. Der aserbaidschanische Beamte geht im Artikel davon aus, dass diese engen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten auf einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in mehreren wichtigen Bereichen gebaut sind.

US-Verteidigungsminister Robert Gates sagte noch im Jahre 2010, dass Aserbaidschan eine wichtige Rolle in der Nato-Friedensmission in Afghanistan spielt. Die günstige geografische Lage Aserbaidschans an der Schnittstelle zwischen Ost und West trägt zur Verbesserung der internationalen und regionalen Verkehrsverbindungen bei. In diesem Sinne wird die neu eröffnete Baku-Tiflis-Kars-Eisenbahnstrecke zum Ausbau der Beziehungen und der Steigerung Frachtbeförderung zwischen Asien und Europa wesentlich beitragen, so N. Mammadov.

Im Artikel handelt es sich auch um lange Traditionen religiöser Toleranz in Aserbaidschan.

Yusif Babanli, AZERTAC

Washington