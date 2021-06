OIC-Mitgliedsländer: Aserbaidschan exportiert am meisten in die Türkei

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Innerhalb von ersten vier Monaten des laufenden Jahres 2021 führte Aserbaidschan unter den Mitgliedsländern der Organisation für islamische Zusammenarbeit (OIC) die Handelstransaktionen am meisten mit der Türkei, Tunis und Libyen durch.

Laut der Auskunft des Zollkomitees gegenüber AZERTAC exportierte Aserbaidschan im Berichtszeitraum Waren im Wert von 1 Milliarde 56,9 Millionen US-Dollar in die Türkei, Waren im Wert von 160,5 Millionen nach Tunis. Der Wert der in Libyen ausgeführten Waren summierte sich auf 27,7 Millionen US- Dollar.

Im Vergleich zu selben Monaten des vergangenen Jahres 2020 ist der Warenumsatz mit allen oben erwähnten drei OIC-Mitgliedsländern gestiegen, hieß es.