OIC-Mitgliedsstaaten fordern auf, alle Kräfte anzustrengen, um armenische Umweltterror zu stoppen

Baku, 27. November, AZERTAC

Die 16. ordentliche Sitzung der Unabhängigen Ständigen Menschenrechtskommission der Organisation für Islamische Zusammenarbeit findet in Jeddah, Saudi-Arabien, statt.

Aserbaidschan wird in der Sitzung, die am 24. November begonnen hat und bis zum 28. November dauert, von Aydin Safihanli, dem Mitglied der Unabhängigen Ständigen Menschenrechtskommission, Leiter des Büros des Bürgerbeauftragten vertreten.

In der Sitzung werden den Menschenrechtsschutz, Klimawandel und Umweltschutz betreffende verschiedene Themen erörtert. Aydin Safinanli sagte in seiner Rede bei den Diskussionen, dass die Aggression Armeniens schwerwiegende Schäden an die Natur, Biodiversität Aserbaidschans angerichtet, die ökologische Lage in der Region deutlich verschlechtert hatte. Darüber hinaus wurden natürliche Ressourcen der Region ausgeplündert, fügte er hinzu. Er machte in seiner Rede darauf aufmerksam, dass 261.000 Hektar große Waldflächen, Naturdenkmäler und 145 morgenländische Platanen in den besetzten Gebieten Aserbaidschans von den armenischen Streitkräften sowie eine große Anzahl verschiedener Pflanzen- und Tierarten, die in das Rote Buch der Republik Aserbaidschan aufgenommen sind, zerstört wurden. Außerdem wurden besonders wichtige Naturschutzgebiete sowie seltene Artenvielfalt von den Armeniern zerstört, 163 Mineralvorkommen, darunter reiche Goldvorräte, Quecksilber-, Kupfer-, Blei-, Zink-, Kohlenbergwerke und andere Ressourcen wurden in den besetzten Gebieten Aserbaidschans ausgeplündert, sagte Aydin Safinanli.

Er forderte die OIC-Mitgliedsstaaten auf, alle Kräfte anzustrengen, um den armenischen Umweltterror zu stoppen.