OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit wird Aserbaidschan besuchen

Tiflis, 19. Juli, AZERTAC

Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit Harlem Désir wird bald Aserbaidschan besuchen.

Harlem Désir sagte das in einem Interview für Journalisten, berichtet ein AZERTAC-Korrespondent. Er sagte: "Ich werde in naher Zukunft im Rahmen meines Besuchs in den südkaukasischen Ländern eine Reise auch nach Aserbaidschan machen. Mein Ziel ist es, mich mit der Situation im Südkaukasus sowie mit der Rede- und Pressefreiheit in Aserbaidschan vertraut zu machen."