OSZE-Beobachter führen nächstes Monitoring an Line of Contact

Baku, 28. Januar, AZERTAC

Nach dem Mandat des Persönlichen Beauftragten des OSZE–Vorsitzes werden die OSZE-Beobachter am Dienstag, dem 29. Januar die Einhaltung der Feuerpause an der Line of Contact der aserbaidschanisch-armenischen Truppen überwachen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC wird das nächste Monitoring in Richtung des Rayons Tovuz geführt werden.

Die Einhaltung der vereinbarten Waffenruhe auf der aserbaidschanischen Seite wird von den Feldassistenten des Persönlichen Beauftragten des OSZE-Vorsitzes für den Minsk-Prozess Ghenadie Petrica und Simon Tiller beobachtet.

Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Beobachtung der Einhaltung der Feuerpause durch die Feldassistenten vom Persönlichen Beauftragten des OSZE-Vorsitzes für den Minsk-Prozess Mikhail Olaru, Ognyen Yovic und Martin Schuster erfolgen, hieß es in der Meldung.