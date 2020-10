Oberst Vagif Dargahli: Armenische Frauen fahren an die Front

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan in Berg-Karabach dauern an. Der Feind, der in den letzten Tagen durch schwere Kämpfe schwere Verluste erlitten hat, sei Berichten zufolge mit einem ernsthaften Personalmangel konfrontiert. Armenien schickt schon Frauen an die Front.

Grund dafür ist eine große Anzahl von Toten auf feindlicher Seite, Frustration am Personal. Außerdem weigern sich viele Soldaten, weiter zu kämpfen.

Das sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Oberst Vagif Dargahli, im Gespräch mit der AZERTAC.

Große Verluste an Truppen und Mangel an Ersatztruppen haben das Verteidigungsministerium in Armenien gezwungen, an die Frauen des Landes zu appellieren. Ein Frauenbataillon sei bereits vom armenischen Verteidigungsministerium aufgestellt worden, so Oberst Dargahli.