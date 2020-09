Oberst Vagif Dargahli: Kommandeur der armenischen Militäreinheit getötet

Baku, 29. September, AZERTAC

Heute sei Spartak Kocharian, der Kommandeur der Militäreinheit 13516 des 61. selbstständigen Pioniertruppen der in Echmiadzin stationierten armenischen Armee getötet worden. Er beteiligte sich an den Kampfhandlungen in den von Armenien besetzten Gebieten.

Das teilte der Sprecher des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums, Oberst Vagif Dargahli, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AZERTAC.