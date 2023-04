Offizieller Empfang des Präsidenten von Aserbaidschan in Astana VIDEO

Astana, 10. April, AZERTAC

Am Montag, dem 10. April hat im Präsidentenpalast “Akorda“ in Kasachstans Hauptstadt Astana ein offizieller Empfang des zu einem Staatsbesuch in Kasachstan eingetroffenen Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev, stattgefunden, wie AZERTAC berichtete.

Zu Ehren des hohen Gastes wurde auf dem Platz, wo die Staatsflaggen der beiden Länder aufgezogen waren, Ehrenwache gehalten.

Präsident der Republik Kasachstan Kassym-Jomart Tokayev empfing Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev.

Man stellte dem aserbaidschanischen Präsidenten kasachische Delegationsmitglieder und dem Präsidenten Kasachstans aserbaidschanische Delegationsmitglieder vor.

Vorgesetzter der Ehrenkompanie erstatte dem Präsidenten Ilham Aliyev einen Rapport.

Dann wurden die Nationalhymnen der beiden Staaten intoniert.

Die Staatschefs schritten die Front der Ehrengarde ab.