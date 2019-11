Offizieller Empfang zu Ehren von Leitern der OANA-Mitgliedsagenturen in Seoul

Seoul, 6. November, AZERTAC

Am 7. November wird die 17. Generalversammlung der Organisation der Nachrichtenagenturen der Organisation für Asien-Pazifische Nachrichtenagenturen (OANA) in der Hauptstadt der Republik Korea Seoul ihre Arbeit beginnen.

In diesem Zusammenhang fand am 6. November mit Teilnahme des Bürgermeisters von Seoul, Park Won-soon, ein offizieller Empfang zu Ehren von Leitern und Vertretern der OANA-Mitgliedsagenturen statt, wie AZERTAC berichtete.

Der Chef der koreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, Cho Sung-boo, informierte über getroffene Vorbereitungen für die 17. OANA-Generalversammlung. Er sagte, dass die Mitgliedsagenturen an der Arbeit der Organisation aktiv teilnehmen. Im Rahmen des AZERTAC-Vorsitzes in der OANA leistete AZERTAC ihren wesentlichen Beitrag zur Arbeit der Organisation, so Cho Sung-boo.

Der Bürgermeister von Seoul betonte zudem, dass die Nachrichtenagenturen im Zuge einer raschen Entwicklung von sozialen Netzwerken und der Online-Medien ihre Position weiterhin stärken werden.

Nachdem der Präsident von OANA, der Vorstandsvorsitzende von AZERTAC, Aslan Aslanov, über die Tagesordnung der Generalversammlung informiert hatte, erklärte er in seiner Rede, dass in der Sitzung die Entwicklungstrends der Medien erörtert und eine Reihe von organisatorischen Fragen von OANA gelöst werden. “Auf der zweitägigen Generalversammlung werden wir, die Mitgliedsagenturen über die Aussichten für die Zusammenarbeit und Möglichkeiten für die weitere Verbesserung der Arbeit und Funktionalität der Organisation diskutieren. Außerdem werden Gewinner mit OANA-Preis ausgezeichnet. Ich bin mir sicher, dass auch auf dieser Generalversammlung eine Reihe von wichtigem Entscheidungen getroffen werden“, fügte A. Aslanov hinzu.

Die 17. OANA-Generalversammlung findet vom 7. bis 8. November mit Organisationsunterstützung der Nachrichteagentur Yonhap statt. Ein neuer Vorsitzender und Mitglieder des Exekutivkomitees der Organisation werden gewählt werden. Seit 2016 ist AZERTAC Vorsitzender dieser Medienstruktur, in der 44 Agenturen aus 35 Ländern vertreten sind. Die 16. OANA-Generalversammlung fand am 18. November 2016 in Baku statt.