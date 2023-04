Offizieller Empfang zu Ehren von Präsident Ilham Aliyev in Astana

Astana, 10. April, AZERTAC

Am Montag, dem 10. April ist in Astana im Namen des Präsidenten der Republik Kasachstan Kassym-Jomart Tokayev ein offizieller Empfang zu Ehren des zu einem Staatsbesuch in diesem Land weilenden Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev gegeben worden, teilte AZERTAC mit.