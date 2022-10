Offizieller Empfang zu Ehren von Teilnehmern des CICA-Gipfeltreffens in Astana

Astana, 13. Oktober, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 13. Oktober ist in Astana im Namen des Präsidenten der Republik Kasachstan Kassym-Schomart Tokajew ein offizieller Empfang zu Ehren der Staats- und Regierungschefs gegeben worden, die am Gipfeltreffen der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) teilnehmen.

Präsident Ilham Aliyev war ebenfalls beim Empfang anwesend, teilte AZERTAC mit.