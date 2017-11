Offizielles Poster für Fußball-WM 2018 präsentiert

Baku, 29. November, AZERTAC

Russland richtet im kommenden Sommer zum ersten Mal eine Fußball-Weltmeisterschaft aus.

Die FIFA hat das offizielle Poster für die Fußball-WM 2018 in Russland vorgestellt. Auf dem im Sowjet-Retro-Stil gehaltenen Plakat des russischen Künstlers Igor Gurowitsch ist der frühere sowjetische Torwart Lew Jaschin zu sehen, der von 1958 bis 1970 an vier Weltmeisterschaften teilnahm und 1963 als bisher einziger Schlussmann mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde.

“Es war für uns sehr wichtig, Russland als Gastgeberland im offiziellen Poster zu zeigen“, wird Russlands stellvertretender Regierungschef, Fußball-Verbandspräsident und Vorsitzender des Lokalen WM-Organisationskomitees Witali Mutko am Dienstag in einer Mitteilung des Weltverbandes zitiert.

Jaschin greift auf dem Plakat, das in Moskau vorgestellt wurde, mit einer Hand nach einem großen Ball, auf dem das russische Staatsgebiet von oben zu sehen ist. Dies soll an die russischen Verdienste in der Weltraumforschung erinnern. Von dem Ball gehen Lichtstrahlen aus, welche die vom Turnier ausgehende Energie symbolisieren sollen.