Ogtay Asadov: Aserbaidschan ist an Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit EU interessiert

Baku, 18. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschan ist an der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und ihren Institutionen interessiert.

Das sagte der aserbaidschanische Parlamentsvorsitzende, Ogtay Asadov, bei einem Treffen mit Jan Zahradil, dem Präsidenten der Allianz der Konservativen und Reformisten in Europa.

Ogtay Asadov schätzte den objektiven Ansatz von Allianzmitgliedern zu Aserbaidschan sowohl in der Parlamentarischen Versammlung, als auch im Europäischen Parlament hoch ein. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass dieser Besuch in Hinsicht auf die weitere Verbesserung der Beziehungen von Bedeutung sein wird.

Yan Zahradil äußerte sich zufrieden über seinen Besuch in Aserbaidschan und hier abgehaltenen Treffen. Der Gast sagte, dass von ihm geleitete Allianz und das Europäische Parlament großes Interesse für diese Südkaukasus-Region zeigen. Der Gast hob hervor, dass es zu verschiedenen Zeiten gewisse Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Europäischen Parlament und Aserbaidschan bestanden. Jedoch wurden diese Fragen bald gelöst. Die Aserbaidschan EU-Beziehungen sind in eine neue Etappe eingetreten, so Yan Zahradil.

Im Laufe des Gesprächs diskutierten die Seiten Fragen von gemeinsamem Interesse.

Beim Treffen waren der Ko-Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses für die parlamentarische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Aserbaidschan, Javanshir Feyziyev, der Parlamenstabgeordente, Vorsitzende der Volksfront-Partei von ganz Aserbaidschan, Gudrat Hasanguliyev und andere anwesend.