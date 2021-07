Oliver Varhely: Europäische Union ist bereit, zum Frieden in der Region beizutragen VIDEO

Baku, 9. Juli, AZERTAC

Aserbaidschan ist ein tolerantes Land und ein einzigartiger Staat in der Welt im Hinblick auf und Religion-Staat-Beziehungen. In unserem Land gibt es eine besondere staatliche Fürsorge für Religion und Gläubige. Menschen aller Religionen leben hier in Frieden und Sicherheit.

Das sagte der Vorsitzende der Verwaltung der Muslime im Kaukasus, Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade, bei einem Treffen mit dem EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi, wie AZERTAC berichtete.

Allahschukür Paschazade sprach bei dem Treffen die Befreiung Karabachs von der armenischen Besatzung an und sagte, dass 65 von insgesamt 67 Moscheen in den befreiten Gebieten zerstört wurden. Er machte darauf aufmerksam, dass die Armenier in diesen Moscheen Vieh gehalten haben.

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev wies jedoch an, Moscheen und Tempel anderer Religionen zu restaurieren.

Der Vorsitzende der Verwaltung der Muslime im Kaukasus drückte sein Bedauern aus, dass der armenische Katholikos unwahre Aussagen über angebliche Zerstörung von Kirchen gemacht habe, und stellte fest, dass dies alles eine Lüge und ein weiterer Hinweis auf den armenischen Chauvinismus sei.

Oliver Varhelyi sprach seinerseits die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der EU an und sagte, dass die EU dem Prinzip einer erfolgreichen Fortsetzung der Beziehungen zu unserem Land verpflichtet sei. “Wir werden unsere Beziehungen zu Aserbaidschan sehr gerne weiter ausbauen. Europäische Union sei bereit, zum Frieden in der Region beizutragen“, so Oliver Varhelyi.