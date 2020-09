Ölpreise erholen sich etwas

Baku, 25. September, AZERTAC

Die Ölpreise haben sich am Freitag etwas von ihren zuletzt erlittenen Verlusten erholt, wie AZERTAC mitteilte.. Händler nannten die etwas bessere Stimmung an den Finanzmärkten als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,03 US-Dollar. Das waren 0,09 US-Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,07 US-Dollar auf 40,38 Dollar.